El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana, donde se prevé una precipitación de 0.6 mm en el primer periodo y 4 mm en el segundo. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mostrarán una ligera mejora, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 34 km/h en la mañana, disminuyendo a lo largo del día. En general, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 6 y 25 km/h, lo que puede generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas, por lo que se recomienda tener precaución si se realizan actividades en la playa o en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 30% en las primeras horas, disminuyendo a cero en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias son probables, las tormentas eléctricas no son una preocupación significativa para el día de hoy.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 25% entre las 19:00 y 01:00, lo que indica que es posible que se presenten intervalos de nubosidad, pero sin precipitaciones significativas. La puesta de sol se producirá a las 18:28, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, ofrecerá momentos para disfrutar de la belleza natural de O Grove.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.