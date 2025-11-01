El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 00:00 a 07:00. Las lluvias serán más intensas en las primeras horas, acumulando hasta 4 mm de precipitación. A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia disminuirá, con una previsión de 1 mm entre las 01:00 y las 07:00, y 2 mm entre las 02:00 y las 03:00.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 15 y 17 grados durante la mayor parte del día. Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas, alcanzando un mínimo de 16 grados a las 00:00 y 01:00, mientras que se espera un ligero aumento a 18 grados hacia el mediodía. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en la madrugada y bajando gradualmente a un 70% hacia la tarde.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 41 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. A partir de las 10:00, se prevé que la velocidad del viento se reduzca a 2 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de calma en comparación con las ráfagas iniciales. Sin embargo, se espera que el viento vuelva a aumentar ligeramente hacia la tarde, con velocidades de hasta 14 km/h.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 30% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, pero se espera que se mantenga en cero durante el resto del día. A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nuboso, con algunas horas de poco nuboso hacia la tarde y noche.

En resumen, los habitantes de Nigrán deben prepararse para un día húmedo y fresco, con lluvias intermitentes y un cielo cubierto que dará paso a momentos de claridad hacia el final del día. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para disfrutar de las actividades al aire libre, especialmente en las horas de menor precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.