El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 00:00 y las 07:00. Durante este periodo, se anticipa una acumulación de 6 mm de lluvia, lo que podría generar condiciones húmedas y resbaladizas en las calles.

A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero el cielo seguirá cubierto. Entre las 01:00 y las 03:00, se prevé una lluvia escasa, con precipitaciones de 1 mm. La temperatura se mantendrá en torno a los 16°C, lo que, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 94%, generará una sensación de bochorno.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más variable. A partir de las 04:00, la lluvia cesará y el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C y 17°C. La humedad relativa comenzará a descender, alcanzando un 75% hacia el mediodía. Sin embargo, la posibilidad de lluvia no se descarta por completo, ya que se espera una probabilidad del 45% de precipitaciones entre las 07:00 y las 13:00.

El viento soplará del sur a una velocidad de 22 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Hacia la tarde, se prevé que la dirección del viento cambie a oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 21 km/h. Esto podría contribuir a una ligera sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad.

Por la tarde, el cielo se despejará parcialmente, aunque se mantendrá algo nublado. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17°C entre las 13:00 y las 16:00, antes de descender nuevamente a 15°C hacia el final de la tarde. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% entre las 07:00 y las 19:00, lo que sugiere que las condiciones climáticas se estabilizarán.

Al caer la noche, el cielo volverá a cubrirse, y se espera que las temperaturas desciendan a 12°C hacia las 22:00. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 85%. En resumen, el día en Mos será mayormente lluvioso y fresco, con una ligera mejora hacia la tarde, pero es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.