El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se intensificarán en algunos momentos. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 12 y 16 grados, con un leve descenso hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también indica que las condiciones son propicias para la formación de nubes y posibles precipitaciones.

Las precipitaciones se prevén en diferentes momentos del día, con un total estimado de 4 a 5 mm. La probabilidad de lluvia es del 100% en las primeras horas, disminuyendo a un 70% durante la tarde y a un 40% hacia la noche. Esto sugiere que los habitantes de Moraña deben estar preparados para la lluvia, especialmente en la mañana y parte de la tarde.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las primeras horas. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente cuando se combine con la humedad elevada. A medida que el día avance, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 35% en las primeras horas del día, lo que podría generar algunas tormentas aisladas, aunque no se anticipan eventos severos. La situación mejorará hacia la tarde, con una disminución en la probabilidad de tormentas y lluvias.

Los habitantes de Moraña deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si tienen planes al aire libre. Es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo fresco y húmedo. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán, haciendo que la jornada termine con un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.