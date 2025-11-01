El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas del día. Se espera que la lluvia sea constante, aunque en algunos momentos puede ser escasa, especialmente durante la madrugada y la mañana, donde se registrarán acumulaciones de hasta 5 mm.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 12 y 15 grados . A medida que avance la jornada, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 11:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 15 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 13 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 90% en la mayor parte del tiempo. Esto contribuirá a una sensación de frescura y puede hacer que la lluvia se sienta más intensa.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 12 km/h. Predominará el viento del sur, que puede intensificarse en algunos momentos, especialmente durante la mañana. Las rachas más fuertes se esperan en las primeras horas del día, con velocidades de hasta 12 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos de bruma que podrían aparecer en algunos momentos, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de tormenta es baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan tormentas eléctricas.

En resumen, Mondariz experimentará un día de noviembre típico, con un tiempo húmedo y lluvioso, temperaturas frescas y un viento suave. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones de lluvia y que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.