El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 00:00 a 07:00. Las lluvias serán moderadas, acumulando hasta 6 mm en este intervalo. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá un cielo cubierto con lluvias escasas hasta el mediodía.

La temperatura durante el día se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 14 y 17 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 16 grados, que descenderán ligeramente a 14 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán los 38 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. En la mañana, se prevén vientos de 25 km/h, que se reducirán a 5 km/h hacia la tarde. Esta combinación de viento y humedad puede generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas más frescas del día.

A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 20% hasta las 19:00, aunque las precipitaciones serán mínimas. El cielo permanecerá cubierto, con algunas horas de nubosidad que podrían dar paso a claros temporales. Sin embargo, no se prevén tormentas significativas, ya que la probabilidad de tormenta es nula en este periodo.

La puesta de sol se producirá a las 18:28, marcando el final de un día gris y húmedo. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán, y se espera que el cielo continúe cubierto, con una ligera posibilidad de lluvias intermitentes. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 12 grados.

En resumen, Moaña experimentará un día de noviembre típico, con cielos cubiertos y lluvias, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.