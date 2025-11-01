El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 00:00 a 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. Entre las 07:00 y las 13:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 60% de posibilidades de que se produzcan precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados, mientras que la humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 85%. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas.

Durante la tarde, de 13:00 a 19:00, la probabilidad de lluvia se incrementará hasta un 80%, lo que indica que es probable que se produzcan chubascos más intensos. El cielo seguirá cubierto, y las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados. La humedad relativa también se mantendrá elevada, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 28 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad y las lluvias.

Por la noche, a partir de las 19:00, la probabilidad de lluvia disminuirá ligeramente, pero aún se espera un 35% de posibilidades de precipitaciones. Las temperaturas descenderán a unos 14 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.