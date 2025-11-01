El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 00:00 a 07:00. Se espera que la temperatura se mantenga constante en torno a los 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, las condiciones de lluvia continuarán, aunque la intensidad disminuirá ligeramente. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 3 mm en las primeras horas, y se prevé que la humedad relativa se mantenga alta, alcanzando el 87% en la mañana y bajando gradualmente a lo largo del día. Esto generará una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubes altas y una temperatura que oscilará entre los 15 y 16 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 35% entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que podrían producirse algunas lloviznas ligeras. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer, cuando la bruma es más densa.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo a medida que avanza la jornada. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el oeste en la tarde, con velocidades que rondarán entre los 5 y 12 km/h.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea baja durante todo el día, con un 30% de probabilidad en la mañana, pero disminuyendo a 0% en la tarde y noche. Esto indica que, aunque las lluvias serán constantes, no se anticipan tormentas eléctricas significativas.

El orto se producirá a las 08:08 y el ocaso a las 18:28, lo que significa que los días seguirán acortándose a medida que nos adentramos en el otoño. En resumen, los habitantes de Meaño deben prepararse para un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de un ambiente acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.