El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

Hoy, 1 de noviembre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, especialmente en el periodo de 00:00 a 02:00, donde se prevé una precipitación significativa de 9 mm. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, con intervalos de lluvia escasa entre las 01:00 y las 04:00, acumulando solo 1 mm en este periodo.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 14 y 16 grados durante el día. La máxima se alcanzará en torno a las 01:00, con 16 grados, mientras que por la tarde, las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia las 19:00. La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% a primera hora y bajando gradualmente a un 84% al final del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 28 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. A partir de las 12:00, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 5 y 10 km/h, lo que proporcionará un alivio ante la humedad y las lluvias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormentas es baja, con un 25% de posibilidad en las primeras horas, lo que sugiere que las condiciones climáticas serán más tranquilas a medida que avance el día.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los residentes de Marín necesiten paraguas y ropa impermeable. A medida que el día progrese, la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 30% entre las 07:00 y las 13:00, y un 35% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que las lluvias podrían continuar intermitentemente.

En resumen, Marín experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias que podrían ser más intensas en las primeras horas, seguidas de un alivio gradual en la precipitación. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones frescas y húmedas, con un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.