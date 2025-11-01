El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando lluvias escasas que se mantendrán durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que la lluvia sea más persistente en algunos momentos. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las primeras horas y disminuyendo a 0.2 mm en la tarde. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas no sean intensas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 17 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avance, la velocidad del viento se mantendrá entre 6 y 12 km/h, lo que proporcionará un alivio temporal del frío, aunque no será suficiente para calentar el ambiente.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nublado. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 10-11 grados, y la probabilidad de tormentas será baja, con un 15% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque las condiciones climáticas serán inestables, no se anticipan fenómenos severos.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias ligeras y un cielo mayormente cubierto. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día de abrigo y paraguas, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.