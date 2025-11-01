El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

Hoy, 1 de noviembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 00:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas continuarán siendo similares, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 15 y 16 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% en la primera parte del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, se espera que las condiciones de lluvia se mantengan, aunque con una ligera disminución en la intensidad. La probabilidad de precipitación se reduce al 40% entre las 19:00 y 01:00, lo que indica que podría haber intervalos de tiempo más seco. Sin embargo, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir, ya que las lluvias pueden ser intermitentes.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 34 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo del día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10-15 km/h, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes y posibles lluvias puede afectar momentáneamente la claridad del cielo. La puesta de sol se producirá a las 18:28, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender, y la humedad podría aumentar, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo por la noche.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas suaves y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la lluvia, siempre con precaución y un paraguas a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.