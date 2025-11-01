El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 6 mm en total durante la mañana. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas irán cambiando ligeramente. En las horas posteriores a la mañana, el cielo permanecerá cubierto, pero la intensidad de la lluvia disminuirá. Entre las 07:00 y las 13:00, la probabilidad de precipitación caerá a cero, lo que permitirá que algunos claros se asomen entre las nubes. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 70% hacia la tarde.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 28 km/h en la mañana, disminuyendo a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 4 y 21 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde.

En cuanto a la temperatura, se prevé que alcance un máximo de 19 grados en las horas centrales del día, antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche. Las condiciones de cielo poco nuboso se presentarán en la tarde, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de A Guarda, aunque las nubes altas seguirán dominando el panorama.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 25% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y nula en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán una constante, no se anticipan fenómenos severos.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y que tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.