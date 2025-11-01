El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante el periodo de 00:00 a 07:00. Las lluvias serán moderadas, acumulando alrededor de 4 mm en este periodo. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá un cielo nublado con lluvias escasas hasta el mediodía.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados a lo largo del día, con un leve descenso hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 70% durante el resto del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura y posiblemente incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 25 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

A partir de las 08:00, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nublado. Las probabilidades de tormenta son bajas, con un 0% de probabilidad entre las 07:00 y las 19:00, lo que sugiere que, aunque las lluvias continuarán, no se esperan fenómenos severos.

Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 15 a 16 grados, con cielos poco nubosos a partir de las 12:00. Sin embargo, hacia la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas descenderán a unos 14 grados, con una sensación de frío más marcada debido a la humedad.

Es recomendable que los habitantes de Gondomar se preparen para un día de lluvia, llevando paraguas y ropa adecuada para el tiempo. Las actividades al aire libre podrían verse afectadas, especialmente en las primeras horas del día, cuando las lluvias serán más intensas. A medida que avance la jornada, habrá oportunidades para disfrutar de momentos más tranquilos, aunque siempre con la posibilidad de que el cielo se mantenga cubierto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.