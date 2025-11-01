El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 00:00 a 07:00. Se espera que la lluvia sea moderada, acumulando aproximadamente 3 mm en este periodo. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá la posibilidad de chubascos ligeros, con precipitaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en total.

La temperatura durante la jornada oscilará entre los 9 y 12 grados , siendo más fresca en las primeras horas del día y ligeramente más cálida hacia la tarde. A las 12:00, se prevé que la temperatura alcance los 12 grados, mientras que por la tarde podría descender a 10 grados. La humedad relativa será alta, rondando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 95% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío y humedad en el ambiente.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más baja. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de bruma en las horas de la tarde. La visibilidad podría verse afectada, especialmente en las zonas más expuestas a la lluvia. La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se esperan fenómenos severos.

En resumen, Forcarei experimentará un día de noviembre típico, con un tiempo húmedo y fresco, ideal para actividades en interiores. Se recomienda a los residentes que se preparen para la lluvia y que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor viento y lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.