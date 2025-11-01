El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá durante gran parte del día. Las precipitaciones serán constantes, con un total estimado de 2 mm en las primeras horas, aumentando a 4 mm en la siguiente franja horaria. A medida que avance la jornada, la intensidad de la lluvia disminuirá ligeramente, pero se espera que continúe la presencia de lluvias escasas.

La temperatura se mantendrá bastante estable a lo largo del día, oscilando entre los 11 y 13 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 95% hacia el final del día. Esto generará una sensación de frío y podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 28 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Las velocidades del viento se mantendrán entre 6 y 16 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 70% durante la mañana. A medida que el día avance, la probabilidad de tormentas será baja, con un 10% en las primeras horas y aumentando a un 20% hacia la tarde. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, aunque es recomendable estar preparado para posibles chubascos.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con algunas variaciones hacia la tarde, donde podrían aparecer nubes altas. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia, especialmente en las horas de mayor precipitación. Para quienes planeen actividades al aire libre, se aconseja llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, ya que las condiciones climáticas no mejorarán significativamente hasta la noche.

En resumen, A Estrada experimentará un día de clima húmedo y fresco, con lluvias persistentes y temperaturas moderadas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las salidas al exterior deben ser planificadas con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.