El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

Hoy, 1 de noviembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 00:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados, con una ligera disminución a 13 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 39 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Las rachas máximas de viento se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría causar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas.

Durante la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 40% entre las 19:00 y 01:00, lo que indica que es posible que se produzcan algunas lluvias adicionales. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y en la noche, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, los habitantes de Cuntis deben prepararse para un día mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden ser incómodas. La combinación de alta humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.