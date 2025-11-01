El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

Hoy, 1 de noviembre de 2025, Catoira se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas del día. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.7 mm en el periodo inicial. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados , con una humedad relativa que rondará el 100%, lo que generará una sensación de bochorno.

Durante la mañana, las condiciones meteorológicas no variarán significativamente. La lluvia ligera persistirá, y la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre 15 y 16 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado. El viento soplará del suroeste a velocidades que alcanzarán los 22 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 44 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el aire.

A medida que nos adentremos en la tarde, se prevé que el cielo continúe cubierto, aunque con intervalos de nubes que podrían permitir la aparición de algunos claros. La temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas más frescas de la tarde. La probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 80% hasta las 19:00, cuando se espera que la intensidad de las precipitaciones disminuya. Sin embargo, es importante estar atentos, ya que la lluvia podría reanudarse en cualquier momento.

La tarde también traerá consigo un ligero descenso en la humedad, que se espera que baje al 75%, aunque seguirá siendo notablemente alta. El viento del suroeste continuará soplando, aunque con una disminución en su intensidad, alcanzando velocidades de entre 10 y 12 km/h.

Al caer la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios drásticos. El cielo permanecerá cubierto, y la temperatura se estabilizará en torno a los 13 grados. La probabilidad de lluvia se reducirá a un 15% en las horas nocturnas, lo que sugiere que la posibilidad de precipitaciones será baja, aunque no se puede descartar por completo.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un ambiente húmedo y cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones podrían resultar incómodas para quienes no estén preparados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.