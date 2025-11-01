El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

Hoy, 1 de noviembre de 2025, A Cañiza se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá durante gran parte del día. Las precipitaciones serán significativas, con un total estimado de 5 mm en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza la jornada. La probabilidad de lluvia es del 100% hasta las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

A medida que el día avanza, la lluvia se tornará más escasa, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 11 y 13 grados . Este rango de temperatura, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas y que se mantendrá por encima del 90% durante la mayor parte del día, generará una sensación de frío y humedad que podría resultar incómoda para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en combinación con la lluvia. A partir de la tarde, se espera que el viento se calme un poco, lo que podría ofrecer un respiro a los que se aventuren fuera.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. La probabilidad de tormenta es baja, con un 0% de posibilidad entre las 07:00 y las 19:00, lo que indica que, aunque la lluvia será persistente, no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de A Cañiza mantengan precauciones al desplazarse, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

En resumen, el día en A Cañiza se caracterizará por un tiempo húmedo y fresco, con lluvias persistentes en la mañana y una ligera mejora hacia la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones invernales y llevar consigo paraguas y ropa adecuada para el frío y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.