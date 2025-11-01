El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante el periodo inicial. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

A lo largo de la mañana, la lluvia será constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 10 mm en las primeras horas. A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá la posibilidad de chubascos intermitentes. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a medida que el día progresa, pero aún manteniéndose en niveles elevados, alrededor del 82% hacia la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 27 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. En general, se prevé que la velocidad del viento se mantenga entre 5 y 11 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más fresca. La dirección del viento, predominantemente del suroeste, puede traer consigo más humedad, lo que podría intensificar la sensación de frío.

Durante la tarde, aunque la lluvia será menos intensa, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos nubosos que podrían permitir breves momentos de claridad. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 20% en las horas centrales del día, lo que sugiere que es prudente llevar un paraguas si se planea salir.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de alrededor de 12 grados . La humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La puesta de sol se producirá a las 18:28, marcando el final de un día gris y húmedo.

En resumen, los habitantes de Cangas deben prepararse para un día de lluvia persistente, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Es recomendable vestirse adecuadamente para el tiempo y estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que la lluvia podría continuar intermitentemente hasta la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.