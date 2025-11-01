El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance el día, la situación meteorológica no cambiará significativamente. Las lluvias continuarán siendo escasas, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en las primeras horas, y se espera que la precipitación se mantenga en niveles mínimos durante el resto del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% en la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 34 km/h en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10-15 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

La probabilidad de tormenta es baja, con un 5% en las primeras horas y 15% en la tarde, lo que indica que, aunque hay posibilidad de algún fenómeno aislado, no se anticipan tormentas severas. La visibilidad se verá afectada en momentos por la lluvia, pero en general, se espera que sea aceptable.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 16 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:28, momento en el que se espera que las condiciones meteorológicas continúen siendo similares, con cielos nublados y posibilidad de lluvias ligeras.

En resumen, los habitantes de Cambados deben prepararse para un día gris y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones no serán las más favorables para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.