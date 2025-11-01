El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

Hoy, 1 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que se intensificarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, y se espera que esta tendencia continúe durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán escasas en algunos momentos, pero se prevé que la intensidad aumente en ciertos periodos, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde la probabilidad de lluvia alcanza el 70%.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 13 y 16 grados . A primera hora, se registrarán 16 grados, descendiendo a 15 grados durante la mañana y alcanzando un mínimo de 13 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, rondando el 89% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero aún manteniéndose en niveles elevados.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 36 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a la sensación de inclemencia del tiempo.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 30% de posibilidad durante las primeras horas del día, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, especialmente en la franja horaria de 01:00 a 07:00. Sin embargo, a partir de las 13:00 horas, la probabilidad de tormentas se reduce a cero, lo que indica que las condiciones podrían estabilizarse un poco más hacia la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con lluvias intermitentes y una temperatura que descenderá a 12 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, los habitantes de Caldas de Reis deben prepararse para un día de lluvia persistente, con temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.