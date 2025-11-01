El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo inicial. Se espera que las lluvias sean escasas en algunos momentos, pero la tendencia general será de un ambiente húmedo y gris.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 14 y 17 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 16 grados, descendiendo ligeramente hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 98% en la mañana y bajando gradualmente a un 84% hacia el final del día.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 28 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento se mantendrá entre 5 y 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, se prevén intervalos de lluvia, con acumulaciones que podrían llegar a 9 mm en total. Sin embargo, en algunos periodos, como entre las 07:00 y las 13:00, la probabilidad de tormenta será del 25%, aunque se espera que la actividad eléctrica sea mínima. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero se mantendrán los cielos nublados.

La visibilidad podría verse afectada en las primeras horas debido a la lluvia y la niebla, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones. A medida que avance el día, la visibilidad mejorará ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto.

En resumen, los habitantes de Bueu deben prepararse para un día de lluvia y nubes, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.