El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se intensificarán en algunos momentos. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en la mañana y bajando ligeramente a lo largo del día, pero aún manteniéndose en niveles elevados, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 12 y 16 grados, lo que puede resultar en un día fresco, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

Las precipitaciones se prevén en diferentes momentos del día, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 4 mm. Las probabilidades de lluvia son significativas, alcanzando un 100% en las primeras horas y disminuyendo a un 45% por la tarde. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 7 y 30 km/h, predominando del sur y suroeste. Estas condiciones pueden hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 35% en las primeras horas del día, lo que podría generar algunas tormentas aisladas. Sin embargo, a medida que avance la jornada, esta probabilidad disminuirá, lo que podría permitir que el tiempo se estabilice hacia la tarde.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer breves momentos de claridad. Sin embargo, la tendencia general será hacia un ambiente mayormente nublado. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, Barro experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.