El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Baiona se prepara para un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante el periodo de 00:00 a 07:00. Se espera que la lluvia sea moderada, acumulando alrededor de 4 mm en las primeras horas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero el cielo permanecerá cubierto con lluvias escasas hasta aproximadamente las 04:00. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 16 grados , lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% al inicio del día y bajando gradualmente a un 89% hacia las 04:00.

Durante la tarde, el tiempo seguirá siendo mayormente nublado, con algunas mejoras en la visibilidad. A partir de las 07:00, la probabilidad de lluvia se reducirá significativamente, aunque se mantendrá un cielo cubierto hasta las 18:00. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 17 grados , proporcionando un ambiente templado pero húmedo. La humedad relativa se estabilizará en torno al 70% hacia la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta 41 km/h desde el sur en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada. A partir de las 10:00, se espera que el viento sople desde el este a velocidades más suaves, entre 6 y 10 km/h, lo que podría ofrecer un alivio a la sensación de frío.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 30% de posibilidad de tormenta durante la mañana, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, aunque las condiciones mejorarán notablemente a medida que se acerque la tarde. A partir de las 19:00, el cielo comenzará a despejarse, ofreciendo un respiro a los habitantes de Baiona.

En resumen, el día se caracterizará por un inicio lluvioso y cubierto, con una gradual mejora hacia la tarde, donde se espera que el tiempo se estabilice, aunque la humedad y el viento seguirán presentes. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien si se planea salir durante las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.