El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

Hoy, 1 de noviembre de 2025, As Neves se prepara para un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se mantendrán durante gran parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación es del 100% entre las 00:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se espera que haya intervalos de nubes y claros. En la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 18 grados, lo que podría hacer que algunos residentes opten por salir a disfrutar de un paseo, aunque es recomendable llevar un paraguas por si acaso.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% por la mañana y bajando gradualmente a un 80% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, lo que podría añadir un ligero frescor al ambiente. A medida que el día avance, el viento se mantendrá moderado, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque las lluvias ligeras podrían reducirla temporalmente. Para aquellos que planean actividades al aire libre, es aconsejable estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que la posibilidad de tormentas es baja, con un 20% de probabilidad entre las 00:00 y las 07:00.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:27, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, ofrece la oportunidad de disfrutar de la belleza del paisaje otoñal de As Neves.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.