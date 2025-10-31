El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

Hoy, 31 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y gris.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 15 y 17 grados a lo largo del día. A pesar de la lluvia, la sensación térmica no será demasiado fría, aunque la alta humedad relativa, que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, podría hacer que se sienta un poco más fresco de lo habitual. La humedad será especialmente notable durante la mañana, con valores que rondan el 94% al inicio del día.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 64 km/h en las horas más activas. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas expuestas. La velocidad del viento se mantendrá entre 29 y 40 km/h durante la mayor parte del día, lo que podría causar algunas molestias al salir a la calle. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que se desplacen en bicicleta o a pie.

A lo largo del día, se espera que las condiciones de lluvia sean variables, con intervalos de lluvia escasa y momentos de mayor intensidad. La previsión indica que las lluvias más significativas se concentrarán en la mañana y en la tarde, mientras que por la noche la situación podría estabilizarse un poco, aunque el cielo seguirá cubierto. La probabilidad de tormentas también es notable, alcanzando un 45% en la mañana y un 40% en la tarde, lo que podría generar descargas eléctricas en algunos momentos.

A medida que avance el día, la visibilidad podría verse afectada por la bruma y la lluvia, especialmente en las horas de la tarde. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones en la carretera y que utilicen las luces de sus vehículos para mejorar la visibilidad.

En resumen, hoy en Vilanova de Arousa será un día de lluvia persistente, con temperaturas suaves y un viento notable. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 8 mm en el periodo inicial. La probabilidad de lluvia es del 100% durante las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes se enfrenten a condiciones húmedas y frías.

Hoy, 31 de octubre de 2025, Ribadumia se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos. Se espera que la lluvia sea constante, aunque en algunos momentos podría ser escasa, especialmente durante la tarde.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la previsión indica un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán constantes, aunque se espera que en algunos momentos sean escasas, especialmente en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.