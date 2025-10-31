El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la previsión indica un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán constantes, aunque se espera que en algunos momentos sean escasas, especialmente en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 17 grados a lo largo del día, lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo. La temperatura más baja se registrará en la mañana, mientras que las máximas se alcanzarán durante la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 90% durante la mayor parte del día, alcanzando incluso el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 28 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 50 km/h en las horas más activas del día. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar un ambiente incómodo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. Se recomienda precaución al desplazarse, ya que las condiciones pueden ser resbaladizas debido a la acumulación de agua en las calles.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 50% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y vientos más intensos. A medida que avance la jornada, esta probabilidad disminuirá, pero no se descartan chubascos intensos en cualquier momento.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las lluvias sean menos intensas. Sin embargo, es aconsejable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia si se planea salir. La puesta de sol se producirá a las 18:29, marcando el final de un día que, aunque gris y lluvioso, también puede ofrecer momentos de calma entre las lluvias. En resumen, hoy será un día típico de otoño en Vilagarcía de Arousa, donde la lluvia y el viento dominarán el panorama.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos del día. Las lluvias serán constantes, aunque en algunos momentos se prevé que sean escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Hoy, 31 de octubre de 2025, Ribadumia se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos. Se espera que la lluvia sea constante, aunque en algunos momentos podría ser escasa, especialmente durante la tarde.

Hoy, 31 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y gris.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.