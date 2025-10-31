El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán con una intensidad notable, alcanzando hasta 8 mm en las primeras horas, y se espera que continúen durante la mayor parte del día, aunque con una tendencia a disminuir hacia la tarde.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 16 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 82% y el 94%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Este nivel de humedad también puede hacer que la lluvia se sienta más intensa, especialmente en las horas más frías de la mañana.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 13 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en momentos puntuales. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente cuando se combine con la lluvia. A medida que avance el día, el viento podría cambiar ligeramente hacia el sureste, pero se mantendrá en rangos similares de velocidad.

La probabilidad de precipitación es del 100% durante las primeras horas del día, lo que significa que es casi seguro que los habitantes de Vilaboa experimentarán lluvias. Además, existe un riesgo moderado de tormentas, con probabilidades que oscilan entre el 30% y el 55% en diferentes periodos del día. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas severas.

A medida que se acerque la tarde, la intensidad de la lluvia podría disminuir, pero las nubes permanecerán cubriendo el cielo, lo que mantendrá la atmósfera gris y sombría. Las temperaturas por la tarde se mantendrán en torno a los 16 grados, con mínimas que podrían descender a 14 grados en las horas nocturnas.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy será mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de tormentas. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor lluvia, y que estén atentos a posibles alertas meteorológicas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 17 grados , proporcionando un día templado, aunque la sensación térmica puede ser más baja debido a la humedad y el viento.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 7 mm en las primeras horas del día. La probabilidad de lluvia es del 100% durante los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que indica que es muy probable que los residentes se enfrenten a condiciones húmedas y chubascos intermitentes.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 7 mm en el periodo de la madrugada. La probabilidad de lluvia es del 100% durante las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la zona necesiten paraguas y ropa impermeable para enfrentar el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.