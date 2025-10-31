El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera se ha presentado con un cielo completamente cubierto, acompañado de lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 3 mm durante las primeras horas, disminuyendo a 2 mm en la mañana y continuando con lluvias escasas en la tarde.

La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana, lo que indica que es muy probable que los residentes se enfrenten a condiciones húmedas y lluviosas. Además, se prevé que la probabilidad de tormentas alcance hasta el 50% en algunos momentos del día, especialmente en la franja horaria de la tarde, lo que podría generar un ambiente inestable.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 17 grados a lo largo del día. En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando a un 93% en la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 49 km/h en las horas de la tarde, lo que añade un factor adicional a las condiciones climáticas del día.

A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la intensidad de las lluvias hacia la noche. Sin embargo, se espera que las condiciones húmedas persistan, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Los residentes de Vila de Cruces deben estar preparados para un día de lluvia continua y viento moderado, y se recomienda tomar precauciones al desplazarse por las calles, que podrían estar resbaladizas debido a las precipitaciones.

En resumen, el tiempo en Vila de Cruces para hoy se caracteriza por un cielo cubierto, lluvias constantes y temperaturas frescas, lo que sugiere un día típico de otoño en la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la previsión indica un cielo completamente cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones serán constantes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 7 mm en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día, pero sin llegar a cesar por completo.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Lalín se prepara para un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la previsión indica un cielo completamente cubierto con lluvias, que se mantendrán durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán constantes, con valores que oscilarán entre 1 y 7 mm en las primeras horas, alcanzando un total acumulado que podría superar los 10 mm a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Lalín necesiten paraguas y ropa impermeable.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura del cielo será total, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a chubascos significativos.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.