El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Vigo se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá en varios periodos del día. Las precipitaciones se estiman en torno a 2 mm en las primeras horas, disminuyendo a 1 mm en las siguientes, y alcanzando hasta 3 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la ciudad necesiten paraguas y ropa impermeable.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 17 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 18 grados en las horas centrales. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos 16 grados, lo que sugiere una noche fresca y húmeda. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 11 y 22 km/h. Las rachas máximas se prevén en torno a los 43 km/h, especialmente durante la mañana y la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre. Es recomendable tener precaución, especialmente en zonas expuestas.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa en algunos momentos. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es del 35% en las primeras horas y del 50% en la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las precipitaciones.

En resumen, los vigueses deben prepararse para un día de lluvia persistente, temperaturas frescas y un viento notable. Las condiciones climáticas sugieren que es un buen día para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar equipados para enfrentar la lluvia y el viento. La jornada se cerrará con un ocaso a las 18:29, marcando el final de un día gris y húmedo en la ciudad.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 31 de octubre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera lluvia que podría acumular hasta 0.8 mm en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia intermitente.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 17 grados , proporcionando un día templado, aunque la sensación térmica puede ser más baja debido a la humedad y el viento.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos del día. Las lluvias serán más intensas en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 9 mm en el periodo de 01:00 a 02:00, y se mantendrán en torno a los 3 mm en las horas iniciales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.