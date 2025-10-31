El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Valga se prepara para un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera se presentará con un cielo completamente cubierto, acompañado de lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán con una intensidad notable, alcanzando hasta 12 mm en las primeras horas, y se espera que continúen durante la mayor parte del día, aunque con variaciones en la cantidad de lluvia.

La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo. A medida que avance la jornada, las temperaturas podrían oscilar ligeramente, pero no se anticipan cambios significativos. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 94% al inicio del día, aumentando hasta el 100% en las horas más lluviosas. Esto generará un ambiente bastante denso y húmedo, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 68 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones adversas, especialmente para actividades al aire libre. Se recomienda precaución al desplazarse, ya que las ráfagas de viento pueden ser fuertes y repentinas.

La probabilidad de tormentas es considerable, con un 60% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo tormentas eléctricas, lo que aumentaría la necesidad de estar alerta y preparado para condiciones climáticas cambiantes. Las probabilidades de precipitación son igualmente altas, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que la lluvia se presente de manera continua.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, y la humedad seguirá alta, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. Los habitantes de Valga deben estar preparados para un día de lluvia persistente y viento fuerte, y se aconseja llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo.

Hoy, 31 de octubre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que se intensificarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 7:00 a 13:00. Se espera que la cantidad de lluvia acumulada sea de aproximadamente 10 mm en las primeras horas, disminuyendo a 4 mm en la siguiente franja horaria.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos del día. Las lluvias serán constantes, aunque en algunos momentos se prevé que sean escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que los habitantes deben prepararse para condiciones húmedas y potencialmente incómodas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.