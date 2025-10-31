El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en el periodo matutino. La probabilidad de lluvia es del 100% en las franjas horarias de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 17 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura máxima alcance los 18 grados, lo que proporcionará un leve alivio en medio de las condiciones húmedas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las horas más críticas de la tarde.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 24 km/h. En las horas de mayor actividad, se prevén rachas que podrían alcanzar hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es importante tener precaución, especialmente en áreas expuestas, ya que el viento puede ser un factor que agrave las condiciones de lluvia.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 30% en las primeras horas y aumentando hasta un 45% en la tarde. Esto sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones en las carreteras y mantengan una distancia segura entre vehículos.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy será mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día para permanecer en casa si es posible, o al menos estar bien preparado para las inclemencias del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá hasta el mediodía. Las precipitaciones serán escasas en algunos momentos, pero se espera que en general la lluvia sea constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en las horas más intensas.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias, que persistirán a lo largo de la jornada. Las precipitaciones serán significativas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 9 mm en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día, pero manteniendo un nivel de lluvia escasa en las horas posteriores.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará cubierta, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos, que abarcan desde la madrugada hasta la tarde. Se espera que la lluvia sea constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 9 mm en las primeras horas y 5 mm en las siguientes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.