El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados durante la mayor parte del día. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 18 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

La humedad relativa será un factor importante a lo largo del día, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá por encima del 80%. Esto, combinado con las lluvias, generará un ambiente bastante húmedo y pesado.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 20 y 26 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 48 km/h en los momentos más intensos. Este viento podría contribuir a que la lluvia se sienta más intensa, especialmente durante las horas de mayor actividad.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 35% de posibilidad de tormentas eléctricas durante los periodos de la mañana y la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución si se planea salir.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán, aunque se espera que disminuyan en intensidad. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 16 grados, con una sensación de frescura debido a la humedad y el viento.

En resumen, el día de hoy en Tomiño será un día de lluvia constante, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones al salir y que estén preparados para condiciones climáticas adversas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán moderadas, acumulando alrededor de 4 mm en las primeras horas y 2 mm en las siguientes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto con lluvias, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 7:00 a 13:00. Las lluvias serán más intensas en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en el periodo inicial y 5 mm entre las 3:00 y las 4:00.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en el periodo matutino. La probabilidad de lluvia es del 100% en las franjas horarias de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.