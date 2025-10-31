El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Soutomaior según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 7 mm en el periodo de la madrugada. La probabilidad de lluvia es del 100% durante las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la zona necesiten paraguas y ropa impermeable para enfrentar el día.
A medida que avance la jornada, las lluvias continuarán, aunque se prevé que su intensidad disminuya ligeramente. Entre las 04:00 y las 06:00, se anticipa una lluvia escasa, con acumulaciones de 1 mm. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, lo que mantendrá una sensación de humedad en el ambiente. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 15 y 16 grados , lo que puede resultar en un día fresco y húmedo.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Los vientos soplarán del sur, con velocidades que oscilarán entre 14 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 52 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en áreas expuestas.
A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente entre las 18:00 y las 21:00, aunque la probabilidad de tormentas se mantiene en un 30% durante la mañana y aumenta a un 55% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias pueden ser intermitentes, existe la posibilidad de tormentas eléctricas que podrían acompañar a las precipitaciones.
La puesta de sol se producirá a las 18:29, y aunque el cielo estará cubierto, es posible que se vislumbren algunos claros hacia el final del día. Sin embargo, la tendencia general será hacia un tiempo gris y húmedo, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Los residentes de Soutomaior deben estar preparados para un día de lluvia persistente y condiciones frescas, manteniendo precauciones ante posibles tormentas y vientos fuertes.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 31 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 00:00 a 01:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Las lluvias serán más intensas en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en el periodo de 00:00 a 01:00, disminuyendo a 12 mm en el siguiente periodo.
El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 7 mm en las primeras horas del día. La probabilidad de lluvia es del 100% durante los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que indica que es muy probable que los residentes se enfrenten a condiciones húmedas y chubascos intermitentes.
El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán con una intensidad notable, alcanzando hasta 8 mm en las primeras horas, y se espera que continúen durante la mayor parte del día, aunque con una tendencia a disminuir hacia la tarde.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre
- El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre
- El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- Condenan a la Escuela de Enfermería de Pontevedra a indemnizar y readmitir a un profesor al que echó tras denunciar «desviación de poder»
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Una paciente del falso médico: «Dijo que me lesioné para llamar la atención»
- Muere Mayte Ramírez, propietaria del emblemático comercio La Moda Ideal de Pontevedra
- Una profunda borrasca activa avisos por lluvia, viento y mala mar en Galicia antes del Día de Todos los Santos