El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 7 mm en el periodo de la madrugada. La probabilidad de lluvia es del 100% durante las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la zona necesiten paraguas y ropa impermeable para enfrentar el día.

A medida que avance la jornada, las lluvias continuarán, aunque se prevé que su intensidad disminuya ligeramente. Entre las 04:00 y las 06:00, se anticipa una lluvia escasa, con acumulaciones de 1 mm. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, lo que mantendrá una sensación de humedad en el ambiente. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 15 y 16 grados , lo que puede resultar en un día fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Los vientos soplarán del sur, con velocidades que oscilarán entre 14 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 52 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente entre las 18:00 y las 21:00, aunque la probabilidad de tormentas se mantiene en un 30% durante la mañana y aumenta a un 55% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias pueden ser intermitentes, existe la posibilidad de tormentas eléctricas que podrían acompañar a las precipitaciones.

La puesta de sol se producirá a las 18:29, y aunque el cielo estará cubierto, es posible que se vislumbren algunos claros hacia el final del día. Sin embargo, la tendencia general será hacia un tiempo gris y húmedo, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Los residentes de Soutomaior deben estar preparados para un día de lluvia persistente y condiciones frescas, manteniendo precauciones ante posibles tormentas y vientos fuertes.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 00:00 a 01:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Las lluvias serán más intensas en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en el periodo de 00:00 a 01:00, disminuyendo a 12 mm en el siguiente periodo.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 7 mm en las primeras horas del día. La probabilidad de lluvia es del 100% durante los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que indica que es muy probable que los residentes se enfrenten a condiciones húmedas y chubascos intermitentes.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán con una intensidad notable, alcanzando hasta 8 mm en las primeras horas, y se espera que continúen durante la mayor parte del día, aunque con una tendencia a disminuir hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.