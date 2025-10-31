El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura del cielo será total, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a chubascos significativos.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 17 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, aumentando ligeramente a 14 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 17 grados, aunque la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 53 km/h en las horas más activas de la mañana. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre 16 y 31 km/h, lo que podría causar que las lluvias sean más intensas y que se produzcan ráfagas repentinas.

En cuanto a la posibilidad de tormentas, se prevé una probabilidad del 45% en varios intervalos del día, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, especialmente durante la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir, ya que las condiciones podrían volverse adversas rápidamente.

A lo largo del día, se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, así como tener precaución al conducir debido a las condiciones resbaladizas en las carreteras. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia intensa, especialmente en las horas de la tarde. En resumen, Silleda experimentará un día muy húmedo y lluvioso, con temperaturas moderadas y un viento notable que podría complicar aún más las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.