El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 00:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Las lluvias serán escasas, pero constantes, acumulando un total de 6 mm en las primeras horas y alcanzando hasta 7 mm en el periodo de 02:00 a 03:00.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con intervalos de lluvia escasa y un cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 17 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 71 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A partir de las 14:00, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 28 y 34 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas costeras. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 45% de posibilidad de tormenta en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían acompañarse de actividad eléctrica en algunos momentos, especialmente en la tarde.

Los intervalos nubosos continuarán durante la tarde, con cielos cubiertos y escasa visibilidad en algunos momentos debido a la lluvia. A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán estables, con temperaturas que descenderán ligeramente, pero sin cambios drásticos en la sensación térmica.

En resumen, Sanxenxo experimentará un día de Halloween marcado por la lluvia y el viento, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo fresco y húmedo, llevando ropa adecuada y precauciones ante posibles tormentas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 mm en las primeras horas del día.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en el periodo de 02:00 a 03:00, disminuyendo a 1 mm en las horas posteriores.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán más intensas en las primeras horas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 5 mm en el periodo inicial, disminuyendo a lo largo del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.