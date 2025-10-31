El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, lo que podría generar condiciones de humedad y frescura en la localidad. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 15 grados durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la presencia de viento.

La precipitación será un factor importante a lo largo de la jornada, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en las horas más intensas de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Salvaterra de Miño necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 01:00 y las 19:00 horas.

El viento también jugará un papel relevante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 21 y 27 km/h, alcanzando rachas de hasta 51 km/h en las primeras horas del día. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que puede generar una atmósfera densa y húmeda. Esta alta humedad, junto con las temperaturas frescas, puede resultar incómoda para algunas personas, especialmente aquellas que son sensibles a las condiciones climáticas adversas.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de lluvia escasa se mantengan, aunque el cielo seguirá cubierto. Las probabilidades de tormenta son moderadas, con un 40% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y vientos más fuertes en caso de que se desarrollen tormentas.

En resumen, los habitantes de Salvaterra de Miño deben prepararse para un día lluvioso y fresco, con temperaturas estables y un viento notable. Es recomendable tomar precauciones al salir y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en la madrugada, con acumulados que podrían alcanzar hasta 5 mm en las primeras horas. La probabilidad de lluvia es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas y ropa impermeable.

Hoy, 31 de octubre de 2025, Ponteareas se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la presencia de lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que la lluvia acompañe a los habitantes, con un 100% de probabilidad de precipitación en los periodos más activos de la jornada. Las lluvias serán constantes, aunque se prevé que en algunos momentos sean más ligeras, especialmente hacia la tarde.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará cubierta, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos, que abarcan desde la madrugada hasta la tarde. Se espera que la lluvia sea constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 9 mm en las primeras horas y 5 mm en las siguientes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.