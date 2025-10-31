El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará cubierta, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos, que abarcan desde la madrugada hasta la tarde. Se espera que la lluvia sea constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 9 mm en las primeras horas y 5 mm en las siguientes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 14 y 18 grados . Este rango térmico, aunque moderado, se sentirá más fresco debido a la alta humedad relativa, que alcanzará valores cercanos al 99% en las horas de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja, especialmente en las primeras horas del día, cuando la humedad y el viento se combinan.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 12 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa, aunque no excesivamente fuerte, contribuirá a la sensación de frescor y podría intensificar la percepción de frío, especialmente para quienes se encuentren al aire libre.

A lo largo del día, se prevén momentos de lluvia escasa, especialmente en la tarde, donde la intensidad de la precipitación podría disminuir ligeramente, aunque las probabilidades de tormenta se mantienen en un 60% durante las horas de mayor actividad. Esto sugiere que, aunque la lluvia podría dar una tregua, no se descartan chubascos repentinos que podrían sorprender a los transeúntes.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda precaución a quienes deban desplazarse. Las condiciones climáticas invitan a optar por actividades en interiores y a prepararse para un día de Halloween que, aunque lluvioso, no dejará de tener su encanto, especialmente para quienes disfrutan de la atmósfera misteriosa que la lluvia puede aportar.

En resumen, Salceda de Caselas experimentará un día nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado del sur. La lluvia será la protagonista, y se aconseja a los habitantes que se preparen adecuadamente para enfrentar las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.