El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

Hoy, 31 de octubre de 2025, Ribadumia se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos. Se espera que la lluvia sea constante, aunque en algunos momentos podría ser escasa, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas se mantendrán suaves, oscilando entre los 15 y 17 grados a lo largo del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de 16 grados, que podrían descender ligeramente a 15 grados en las horas más frías de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en la mayoría de los periodos. Esto generará un ambiente bastante húmedo y podría hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 56 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento se mantendrá entre 30 y 28 km/h, lo que podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 55 km/h, lo que podría causar algunas molestias y afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 50% de posibilidad en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas aisladas que intensifiquen las precipitaciones en momentos puntuales. Los intervalos nubosos también estarán presentes, lo que podría dar lugar a breves claros, pero la tendencia general será hacia un cielo mayormente cubierto.

A medida que se acerque la noche, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. La lluvia persistirá, aunque podría disminuir en intensidad. La bruma también podría hacer acto de presencia, especialmente en las horas más tardías, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, los ribadumenses deben prepararse para un día de lluvia constante, temperaturas suaves y un viento notablemente fuerte. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían ser adversas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 8 mm en el periodo inicial. La probabilidad de lluvia es del 100% durante las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes se enfrenten a condiciones húmedas y frías.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana. Se espera que la lluvia sea constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 7 mm en las primeras horas del día, disminuyendo a medida que avanza la jornada.

Hoy, 31 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y gris.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.