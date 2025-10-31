El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 7 mm en las primeras horas del día. La probabilidad de lluvia es del 100% durante los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que indica que es muy probable que los residentes se enfrenten a condiciones húmedas y chubascos intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 15 y 18 grados . A primera hora, la temperatura será de 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en la tarde y alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas y manteniéndose alrededor del 95% durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 25 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad. A medida que avance el día, se espera que la intensidad del viento disminuya ligeramente, aunque seguirá siendo notable.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 30% de posibilidad en las primeras horas y aumentando hasta un 55% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente durante la mañana y parte de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura se estabilizará en torno a los 16 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En resumen, los habitantes de Redondela deben prepararse para un día lluvioso y ventoso, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de tormentas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 00:00 a 01:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Las lluvias serán más intensas en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en el periodo de 00:00 a 01:00, disminuyendo a 12 mm en el siguiente periodo.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 7 mm en el periodo de la madrugada. La probabilidad de lluvia es del 100% durante las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la zona necesiten paraguas y ropa impermeable para enfrentar el día.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán con una intensidad notable, alcanzando hasta 8 mm en las primeras horas, y se espera que continúen durante la mayor parte del día, aunque con una tendencia a disminuir hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.