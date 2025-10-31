El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de nuevo entre la 1 y las 7 de la tarde. Se espera que la cantidad de lluvia acumulada sea de aproximadamente 3 mm en las primeras horas, disminuyendo a 1 mm en las horas siguientes.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 14 y 16 grados . A primera hora, se registrarán 15 grados, aumentando ligeramente a 16 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la temperatura descenderá nuevamente a 15 grados, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente con la humedad elevada.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre. Se recomienda llevar ropa adecuada y, si es posible, un paraguas para protegerse de las lluvias.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría generar algunas molestias, especialmente en zonas expuestas. Este viento, aunque no será extremadamente fuerte, puede hacer que la lluvia se sienta más intensa.

A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en la tarde, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 50%. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán constantes, podrían presentarse de manera repentina, por lo que es aconsejable estar preparado para cambios bruscos en el tiempo.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente lluvioso y fresco, con temperaturas suaves pero una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. La combinación de lluvia y viento sugiere que es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 6 mm en el periodo de 00:00 a 01:00. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá ligeramente, pero se mantendrá un ambiente húmedo y gris.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en el periodo de 02:00 a 03:00, disminuyendo a 1 mm en las horas posteriores.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, y de nuevo entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde. Las lluvias serán escasas en algunos momentos, pero se espera que en general la acumulación de agua sea notable, con un total de 3 mm de precipitación pronosticados para el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

