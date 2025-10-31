El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que los habitantes deben prepararse para condiciones húmedas y potencialmente incómodas a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 16 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en la tarde, antes de volver a subir a 15 grados por la noche. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en varios momentos del día, contribuirá a una sensación de bochorno y pesadez en el ambiente.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 96% y alcanzando el 100% en las horas de mayor lluvia. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad. Además, se prevé que el viento sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 15 y 29 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 69 km/h en la tarde. Este viento puede intensificar la sensación de frío, especialmente durante los momentos de lluvia.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que la cantidad total acumulada a lo largo del día será significativa, con valores que oscilan entre 1 y 12 mm en las primeras horas. Las lluvias serán más intensas en la mañana y la tarde, con una disminución esperada hacia la noche. Sin embargo, incluso en la noche, se prevén lluvias escasas, lo que sugiere que el tiempo húmedo persistirá.

La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 45% de probabilidad en las primeras horas y un 50% en la tarde. Esto podría dar lugar a tormentas aisladas que, aunque no se espera que sean severas, podrían generar momentos de intensa lluvia y viento.

Los residentes de Pontecesures deben estar preparados para un día de clima inestable y húmedo, con la posibilidad de tormentas y lluvias continuas. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para enfrentar las condiciones climáticas adversas.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos del día. Las lluvias serán constantes, aunque en algunos momentos se prevé que sean escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la previsión indica un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Las lluvias serán constantes, aunque se espera que en algunos momentos sean escasas, especialmente en la tarde y la noche.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Valga se prepara para un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera se presentará con un cielo completamente cubierto, acompañado de lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán con una intensidad notable, alcanzando hasta 12 mm en las primeras horas, y se espera que continúen durante la mayor parte del día, aunque con variaciones en la cantidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.