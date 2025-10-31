El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

Hoy, 31 de octubre de 2025, Ponteareas se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la presencia de lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que la lluvia acompañe a los habitantes, con un 100% de probabilidad de precipitación en los periodos más activos de la jornada. Las lluvias serán constantes, aunque se prevé que en algunos momentos sean más ligeras, especialmente hacia la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 13 y 19 grados . En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad relativa que rondará el 100% en las primeras horas, generará una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que se vean expuestos a la lluvia.

La humedad será un factor predominante, alcanzando niveles del 98% al 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a un ambiente bastante húmedo y fresco. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas que oscilarán entre los 5 y 14 km/h, predominando de dirección sur. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar un ambiente más incómodo, especialmente para quienes se desplacen al aire libre.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 45% de posibilidad en los periodos de mayor actividad, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las lluvias. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, cerrando el día con un ambiente fresco y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 18:29, marcando el final de un día que, aunque lluvioso, también ofrece la oportunidad de disfrutar de la belleza del paisaje otoñal de Ponteareas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.