El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán constantes, aunque se prevé que su intensidad disminuya ligeramente hacia la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 10 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 14 y 15 grados . Este rango térmico, aunque fresco, se sentirá más frío debido a la alta humedad relativa, que alcanzará valores cercanos al 100% en las primeras horas del día, lo que generará una sensación térmica más baja. A medida que avance la jornada, la humedad se mantendrá alta, rondando el 93% a 96%, lo que contribuirá a un ambiente húmedo y algo incómodo.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 15 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en los momentos más intensos. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en combinación con la lluvia. Se recomienda a los habitantes de Ponte Caldelas que se abriguen adecuadamente y eviten actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas no serán favorables.

A lo largo del día, se prevé que las lluvias sean más intensas en las primeras horas, con una ligera disminución hacia la tarde. Sin embargo, no se descartan chubascos intermitentes que podrían aparecer en cualquier momento. La probabilidad de tormentas también es notable, con un 30% de posibilidad en las primeras horas y un aumento al 50% durante la tarde, lo que podría generar tormentas eléctricas aisladas.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día de Halloween muy lluvioso y nublado, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 00:00 a 01:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Las lluvias serán más intensas en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en el periodo de 00:00 a 01:00, disminuyendo a 12 mm en el siguiente periodo.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 7 mm en el periodo de la madrugada. La probabilidad de lluvia es del 100% durante las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la zona necesiten paraguas y ropa impermeable para enfrentar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.