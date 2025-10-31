El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, y de nuevo entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde. Las lluvias serán escasas en algunos momentos, pero se espera que en general la acumulación de agua sea notable, con un total de 3 mm de precipitación pronosticados para el día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 17 grados . En las primeras horas, se registrarán 16 grados, aumentando ligeramente a 17 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 52 km/h en las horas más ventosas, especialmente por la tarde. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con 22 km/h en la mañana y aumentando gradualmente. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 50% de posibilidad en los periodos de mayor actividad, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Es recomendable que los residentes de Poio tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor inestabilidad climática.

A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una ligera mejora en la intensidad de las lluvias hacia la noche. Sin embargo, la bruma podría hacer su aparición, especialmente en las horas de la tarde y la noche, reduciendo la visibilidad en algunas áreas.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy será mayormente lluvioso y cubierto, con temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en el periodo de 02:00 a 03:00, disminuyendo a 1 mm en las horas posteriores.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana. Se espera que la lluvia sea constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 7 mm en las primeras horas del día, disminuyendo a medida que avanza la jornada.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de nuevo entre la 1 y las 7 de la tarde. Se espera que la cantidad de lluvia acumulada sea de aproximadamente 3 mm en las primeras horas, disminuyendo a 1 mm en las horas siguientes.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.