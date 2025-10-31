El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 00:00 a 01:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Las lluvias serán más intensas en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en el periodo de 00:00 a 01:00, disminuyendo a 12 mm en el siguiente periodo.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 14 y 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura baje ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas de la tarde y noche. La humedad relativa será alta, superando el 90% en la mayoría de los periodos, lo que contribuirá a una sensación de frescor y podría hacer que las lluvias se sientan más intensas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h en el periodo de 23:00. Este viento, aunque moderado, podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad y las lluvias.

A lo largo del día, se prevé que el cielo permanezca cubierto, con momentos de bruma en las horas de la tarde. La visibilidad podría verse afectada, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante las lluvias. Se recomienda a los habitantes de Pazos de Borbén que tomen precauciones al conducir y eviten actividades al aire libre si es posible, dado el pronóstico de lluvias continuas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que alcanzará un 45% en los periodos de 01:00 a 07:00 y 19:00 a 01:00, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén hoy será mayormente lluvioso y fresco, con temperaturas suaves y alta humedad, lo que sugiere un día ideal para quedarse en casa y disfrutar de actividades en interiores.

Hoy, 31 de octubre de 2025, Mondariz se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la presencia de lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que la lluvia sea constante, con un 100% de probabilidad de precipitación durante los periodos más críticos del día. Las lluvias serán más intensas en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en la mañana y 9 mm en la primera parte de la tarde.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 7 mm en las primeras horas del día. La probabilidad de lluvia es del 100% durante los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que indica que es muy probable que los residentes se enfrenten a condiciones húmedas y chubascos intermitentes.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 7 mm en el periodo de la madrugada. La probabilidad de lluvia es del 100% durante las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la zona necesiten paraguas y ropa impermeable para enfrentar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.