El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán moderadas, acumulando alrededor de 4 mm en las primeras horas y 2 mm en las siguientes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La temperatura se mantendrá bastante estable a lo largo del día, oscilando entre los 16 y 17 grados . Este rango de temperatura, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, creará una sensación de frescura que podría resultar incómoda para quienes se encuentren al aire libre. La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 10 y 26 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 72 km/h en las primeras horas de la mañana. Este viento, aunque moderado, podría intensificarse en la tarde, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico. Las ráfagas de viento serán más notables en la tarde, alcanzando velocidades de hasta 56 km/h, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de objetos ligeros al aire libre.

A medida que avance el día, las condiciones de lluvia se mantendrán, aunque se espera que la intensidad disminuya ligeramente en la tarde, con lluvias escasas en algunos momentos. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantiene en un 40% durante la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.

La visibilidad podría verse reducida debido a la niebla y las lluvias, especialmente en las horas de la mañana y al anochecer, cuando la niebla tiende a ser más densa. El ocaso está previsto para las 18:30, momento en el cual las condiciones de luz disminuirán rápidamente, haciendo que la precaución sea esencial para quienes se desplacen por la zona.

En resumen, Oia experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias persistentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones y en condiciones de baja visibilidad.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 31 de octubre de 2025, Baiona se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en las franjas horarias de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y posiblemente incómodo.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto con lluvias, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 7:00 a 13:00. Las lluvias serán más intensas en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en el periodo inicial y 5 mm entre las 3:00 y las 4:00.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.