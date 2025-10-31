El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto con lluvias, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 7:00 a 13:00. Las lluvias serán más intensas en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en el periodo inicial y 5 mm entre las 3:00 y las 4:00.

A medida que avance el día, las precipitaciones disminuirán, aunque se mantendrán en niveles bajos, con lluvias escasas esperadas en la tarde y la noche. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 15 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3:00 de la tarde, cuando se prevé una temperatura de 19 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 80% en la mayoría de los periodos.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 19 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 65 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y afectar la sensación térmica. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 30% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00, aumentando a un 40% entre las 7:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán la característica principal del día, no se puede descartar la posibilidad de tormentas eléctricas, especialmente en las horas de mayor actividad.

En resumen, O Rosal experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos y lluvias persistentes. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones húmedas y ventosas, y tomar precauciones al desplazarse, especialmente en las horas de mayor precipitación.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones serán constantes, con un total estimado de 4 mm en las primeras horas, disminuyendo a 2 mm en las horas siguientes. La probabilidad de lluvia es del 100% durante todo el día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas y ropa impermeable.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán moderadas, acumulando alrededor de 4 mm en las primeras horas y 2 mm en las siguientes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.