El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias, que persistirán a lo largo de la jornada. Las precipitaciones serán significativas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 9 mm en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día, pero manteniendo un nivel de lluvia escasa en las horas posteriores.

La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 15 y 17 grados . Este rango térmico, aunque fresco, será relativamente cómodo para las actividades diarias, siempre y cuando se tomen las precauciones adecuadas ante la lluvia. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en algunos momentos, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 19 y 38 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta racha de viento puede generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la lluvia. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para condiciones ventosas, que podrían afectar la movilidad y la seguridad en las calles.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 50% de posibilidad en las franjas horarias de la mañana y un 60% en la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia continua, podrían producirse tormentas aisladas que intensifiquen las precipitaciones en momentos puntuales. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse reducida debido a la combinación de lluvia y viento, lo que podría afectar el tráfico y la seguridad en las carreteras. Se aconseja a los conductores que mantengan una velocidad moderada y estén atentos a las condiciones cambiantes.

En resumen, O Porriño experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias persistentes y un viento notable. Es un día para quedarse en casa si es posible, o al menos estar bien preparado si se necesita salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos del día. Las lluvias serán más intensas en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 9 mm en el periodo de 01:00 a 02:00, y se mantendrán en torno a los 3 mm en las horas iniciales.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará cubierta, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos, que abarcan desde la madrugada hasta la tarde. Se espera que la lluvia sea constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 9 mm en las primeras horas y 5 mm en las siguientes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en el periodo matutino. La probabilidad de lluvia es del 100% en las franjas horarias de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.