El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

Hoy, 31 de octubre de 2025, O Grove se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en varios periodos del día. Las precipitaciones comenzarán a ser notorias desde la medianoche, con un total acumulado que podría llegar a los 6 mm en las primeras horas, disminuyendo a lo largo de la jornada.

La temperatura se mantendrá relativamente templada, oscilando entre los 15 y 17 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 16 grados, lo que, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, generará una sensación de bochorno y pesadez en el ambiente. La humedad será un factor constante, especialmente en las horas de la tarde, cuando se prevé que la sensación térmica sea más intensa.

El viento, que soplará del sur, alcanzará velocidades de hasta 38 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en torno a los 30 km/h. Esto podría generar rachas más fuertes en momentos puntuales, especialmente en las zonas costeras, donde el oleaje podría verse afectado. La combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones sean incómodas para actividades al aire libre.

A lo largo de la jornada, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que significa que, aunque la lluvia será constante, no siempre será intensa. Sin embargo, es importante estar preparado para posibles tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 45% en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas suaves. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día. La combinación de lluvia, viento y alta humedad podría hacer que la jornada sea menos que ideal para disfrutar de las bellezas naturales de la región.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 8 mm en el periodo inicial. La probabilidad de lluvia es del 100% durante las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes se enfrenten a condiciones húmedas y frías.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 8 mm en el periodo de la madrugada. La probabilidad de lluvia es del 100% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes y visitantes de la isla se enfrenten a condiciones húmedas y frías.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán más intensas en las primeras horas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 5 mm en el periodo inicial, disminuyendo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.